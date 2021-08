Neue Aufgabe für Patrick Horlacher. Der 47 Jahre alte Ur-Mundenheimer, der bei den VTV nicht nur seine Spieler- sondern bisher auch seine gesamte Trainerkarriere verbracht hatte, wurde beim Handball-Oberligisten SG Saulheim als neuer Trainer vorgestellt. Als Trainer hatte er die Mundenheimer 2016 überraschend in die Dritte Liga geführt, sich aber nach dem Abstieg in der Folgesaison in eine schöpferische Pause zurückgezogen. Horlacher rückt für Kai Christmann nach, der sich bei Saulheim kurzfristig in Richtung seines Heimatvereins, den Drittligisten TuS KL-Dansenberg, verabschiedet hatte. Die SG Saulheim gehörte in den vergangenen Jahren regelmäßig zur Spitzengruppe der Handball-Oberliga.