Jetzt ist es amtlich: Patrick Glöckner wird neuer Trainer des SV Waldhof Mannheim. Was die RHEINPFALZ bereits am 8. Juli ankündigte, wurde am Montag Realität: Der 43-Jährige wird Nachfolger von Bernhard Trares und soll den Drittligisten in die Zukunft führen. Glöckner war zuletzt beim Liga-Rivalen Chemnitzer FC engagiert, verpasste mit den Himmelblauen aber knapp den Klassenerhalt. Am Ende fehlten dem CFC zwei Treffer, um in der Liga zu bleiben. Weil Glöckner trotz gültigen Vertrages für die Regionalliga eine neue Herausforderung suchte und sich deshalb mit den Verantwortlichen in Chemnitz auf eine Auflösung des Kontraktes einigte, war der Weg nach Mannheim frei. Glöckner kennt Jochen Kientz, den Sportlichen Leiter des SV Waldhof, seit vielen Jahren und der persönliche Kontakt sorgte dafür, dass Kientz den in Frankfurt lebenden Glöckner schnell zu seinem Favoriten auserkor. Es gab noch ein paar andere vielversprechende Bewerber, aber letztlich überzeugte Kientz den Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH der Mannheimer davon, Glöckner als neuen Trainer zu inthronisieren.