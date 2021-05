Patientenschützer kritisieren die zunehmende Freigabe von Corona-Impfungen in Deutschland und fordern Sanktionen gegen Impfdrängler. Vorstand Eugen Brysch sagte am Dienstag in Dortmund, dass Impfwillige ihre Forderungen in Arztpraxen und Impfzentren immer aggressiver einforderten. „Falsche Geburts- und Berufsangaben sowie die Nennung von mehr als zwei Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, Schwangeren oder Behinderten werden tausendfach eingesetzt“, sagte er. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe alle entsprechenden Warnungen ignoriert und Impfvordrängeln nicht geahndet.

Brysch gab insbesondere den „Lobbyisten der Kassenärztlichen Vereinigung“ die Schuld an dieser Situation. Sie hätten gegen die Priorisierung Stimmung gemacht; Bund und Länder seien dem gefolgt und hätten die Impfstoffe von Astrazeneca sowie Johnson & Johnson für alle freigegeben. „Doch nicht die Priorisierung ist das Problem für den jetzt langsam in Fahrt kommenden Impffortschritt. Vielmehr bremst der Mangel an Serum“, so Brysch.