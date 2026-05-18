Nach dem Tod eines 34-jährigen Patienten im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch in der Nacht auf Montag und dessen Zwangsfixierung durch Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim prüft die Staatsanwaltschaft Heidelberg, ob sich die an der Fixierung beteiligten Personen wegen fahrlässiger Tötung strafbar gemacht haben. Darüber haben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg am Montag in einer gemeinsamen Erklärung informiert. Am Sonntag gegen 23.25 Uhr habe sich der 34-Jährige, der seit mehreren Wochen freiwillig im PZN untergebracht war, aggressiv verhalten.

Während Fixierung kollabiert

Pflegekräfte sowie die Stationsärztin haben demnach versucht, den Patienten zu beruhigen und zu fixieren. Die Fixierung sei nach dem Eintreffen der Kräfte des Polizeireviers Wiesloch unter Zwang erfolgt. Dagegen habe er sich nach Leibeskräften gewehrt. Im Rahmen der Fixierung sei der Patient kollabiert. Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe sei er um 0.34 Uhr verstorben. Die Ermittlungen laufen, eine Obduktion des Leichnams ist angeordnet.