Eine Passantin ist am Sonntagabend in der Augustastraße von einem Unbekannten attackiert worden. Mit einem Tierabwehrspray schlug die 35-Jährige den Täter in die Flucht.

Laut Polizei sprach der Täter kurz vor 20.30 Uhr sein Opfer an. Völlig unvermittelt schlug er der Frau ins Gesicht, dann zückte der Mann ein Messer. Noch bevor der Unbekannte irgendetwas sagen oder mit der Klinge machen konnte, setze die 35-Jährige ein Tierabwehrspray ein. Sie sprühte es auf den Mann, der sein Messer fallen ließ und die Flucht ergriff. Das Messer stellte die Polizei später sicher. Die Fahndung nach dem Verdächtigen war erfolglos.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist am Sonntagabend in der Augustastraße oder in der näheren Umgebung ein etwa 20 Jahre alter Mann aufgefallen? Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Schirmmütze. Seine Unterarme sind tätowiert und im Gesicht hat er eine tätowierte Träne. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.