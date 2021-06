[Aktualisiert 23 Uhr] Die von der Polizei am Freitagnachmittag als vermisst gemeldete 76-Jährige wurde mittlerweile gefunden, teilt die Polizei mit. Eine aufmerksame Passantin hat die demente Frau in der Ludwigshafener Innenstadt angetroffen und wohlbehalten ins Wohnheim zugeführt.

Gegen 17.30 Uhr wurder der Polizei von einem Pflegeheim in der Melm (Oggersheim) mitgeteilt, dass eine 76-jährige demente Frau vermisst wird. Eine Suche in dem Heim verlief zunächst ohne Ergebnis, sodass eine größere Suchaktion gestartet wurde. Unterstützung erhielt die Polizei von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen sowie von der Freiwilligen Feuerwehr Oppau. Unter anderem wurde eine Drohne eingesetzt, doch von der Frau fand sich bis zum späten Abend keine Spur. Die Polizei bat daher um Mithilfe der Bevölkerung was letztendlich zum Auffinden der Seniorin führte.