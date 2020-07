Für große Aufmerksamkeit von Passanten hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Polizeieinsatz in der Landauer Innenstadt gesorgt. Ausgangspunkt war ein lautstarker Streit zwischen mehreren Beteiligten auf der Ostbahnstraße in Höhe des Schwanenweihers. Bei der Polizei ging die Meldung ein, dass eine der Personen möglicherweise ein Messer mit sich führt. Die Beamten rückten mit mehreren Funkstreifenwagen aus, bei deren Eintreffen zwei der beteiligten Männer flüchteten. Nach intensiver Fahndung, die sich laut Polizei durch weite Teile der Innenstadt zog, habe der 48-jährige Mann aus dem Kreis Germersheim und der 50 Jahre alte Landauer nach kurzer Zeit festgenommen werden können. Weil der 48-jährige, der mit dem Rad geflohen war, unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Rad des 50-Jährigen war laut Polizei gestohlen und wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Manns fanden die Beamten auch das besagte Messer.