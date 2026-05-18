Landau. Weil er im psychischen Ausnahmezustand Passanten mit einem Messer bedroht haben soll, ist ein 54-Jähriger am Samstag in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 18.18 Uhr der Notruf gewählt, weil der Mann am Busbahnhof in Landau auffällig wurde. Polizeibeamte hätten den 54-Jährigen zu Boden gebracht und gefesselt und sein Messer sichgergestellt. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.