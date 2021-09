Ein Auto ist am Freitagabend durch Kusel gefahren und jemand hat daraus Passanten mit Tischfeuerwerk beschossen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr. Zeugen berichteten von einem silberfarbigen oder grauen SUV, vermutlich mit Birkenfelder Kennzeichen. Außerdem sollen auch die abgebrannten Konfettikanonen aus dem Fahrzeug auf andere Fußgänger geworfen worden sein. Ob der Fahrer oder ein möglicher Beifahrer die Feuerwerkskörper herausgeworfen hatte, konnte die Polizei am Samstag nicht sagen. Die Polizei Kusel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@poilzei.rlp.de die zur Tataufklärung, insbesondere zur Täterermittlung beitragen könnten.