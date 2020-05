Ein 33-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen laut Polizei in Frankenthal einen Passanten mit einer Axt bedroht und ist dann schreiend mit dem gefährlichen Werkzeug durch die Straßen gerannt. Als die Polizei eintraf, flüchtete er und ließ die Axt zurück. Dank zahlreicher Meldungen aufmerksamer Bürger konnte der Täter schließlich aufgegriffen und festgenommen werden. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei am Samstag noch keine Angaben machen.