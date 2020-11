[Aktualisiert: 8.50 Uhr]Am Ortsrand von Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) hat die Polizei am späten Mittwochabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach einer vermissten Frau aus dem Kreis Südwestpfalz gesucht. Nachdem die Suche zunächst erfolglos abgebrochen worden war, entdeckten Passanten am Donnerstagmorgen die stark unterkühlte 56-Jährige in der Nähe von Weilerbach. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus.