In Worms wurden am Samstagabend vom Balkon einer Wohnung herab Passanten belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie gegen 19 Uhr die Information erhalten, dass in der Liebenauer Straße drei Personen auf einem Balkon Unsinn trieben. Dabei seien Passanten belästigt und bespruckt und Gegenstände von dem Balkon geworfen worden, unter anderem ein kompletter Gartentisch aus Holz. Menschen seien nur knapp verfehlt worden.

Auch den Beamten gegenüber hätten sich zwei der drei alkoholisierten Randalierer aggressiv und unkooperativ verhalten, berichtet die Polizei. Sie seien in Gewahrsam genommen worden.

Die Polizei sucht nach Menschen, die durch das Verhalten des Trios geschädigt worden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.