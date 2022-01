Offensivspieler Pascal Sohm (30) wechselt sofort vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden zum ambitionierten Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Sohm wurde in Künzelsau geboren. Am sehr späten Mittwochabend, nach SVW-Angaben gegen 23 Uhr, unterschrieb Sohm seinen neuen Vertrag in Mannheim. Dort soll Sohm mit der Rückennummer 10 auflaufen.

„Torgefährlichkeit und Cleverness“

„Mit Pascal bekommen wir eine sehr hohe Qualität für unsere Offensive. Er hat bereits seine Klasse in der 3. Liga unter Beweis gestellt und kommt dazu aus der erweiterten Region. Mit Physis, Torgefährlichkeit, aber auch Cleverness bringt er Komponenten in unser Spiel, die unsere Offensive noch variabler machen werden. In Bezug auf Leistung, Charakter und Verfügbarkeit ist er die bestmögliche Lösung für uns. Deshalb sind wir hartnäckig dran geblieben und freuen uns, dass der Transfer jetzt geklappt hat“, lässt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof, wissen.