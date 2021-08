Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe hat die Deutschland-Tour über 722 Kilometer gewonnen. In einem hochdramatischen Finale in Nürnberg hat der Norweger Alexander Kristoff die Schlussetappe über 156 Kilometer vor dem Minfelder Pascal Ackermann gewonnen und damit dem Pfälzer den Rundfahrtsieg vor der Nase weggeschnappt. Denn wäre Ackermann im Ziel vorne gewesen, wäre ihm der Triumph zugefallen. So aber verteidigte Politt mit vier Sekunden Vorsprung das Rote Trikot vor Ackermann und Kristoff.