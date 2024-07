Pascal Ackermann hat erneut seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France knapp verpasst. Auf der 13. Etappe am Freitag landete der Südpfälzer im Sprint auf Rang drei. Erster wurde Jasper Philipsen, den zweiten Platz sicherte sich der Belgier Wout van Aert. Auch auf dem zwölften Abschnitt der Tour 2024, am Tag zuvor, wurde Ackermann Dritter. Die deutschen Tour-Teilnehmer warten damit weiter auf ihren ersten Etappensieg. In Nikias Arndt (Fünfter) landete am Freitag ein weiterer Farer unter den ersten Zehn.

Unmittelbar vor dem Ziel kam es zu einem Sturz, Ackermann konnte noch rechtzeitig ausweichen. „Ich glaube es war links neben mir, ich konnte noch außenrum kommen“, sagte Ackermann nach dem Rennen im Interview bei der „ARD“.

Bei der Tour de France 2024 haben die Sprinter um Ackermann wohl noch eine Chance auf einen Etappensieg. „Etappe 18“, sagte Ackermann. Am Dienstag, nach dem Ruhetag am Montag, geht es von Gap nach Barcelonnette.