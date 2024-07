Der Pfälzer Radprofi Pascal Ackermann (Minfeld) hat mit ganz viel Pech am Donnerstag den Etappensieg bei der Tour de France verpasst. In Villeneuve-sur-Lot lag er beim Massensprint aussichtsreich vorne mit dabei, wurde dann aber von einem Mitfahrer behindert, der ihm in die Spur fuhr. So reichte es beim dritten Tagessieg von Biniam Girmay für Ackermann bei seiner Tour-Premiere zu Platz vier. Entsprechend ärgerte er sich im Ziel, schlug gefrustet auf den Lenker. Wie ihm in die Spur gefahren worden sei, so dass er fast in die Bande geraten sei, das sei schon fast kriminell gewesen, sagte er anschließend. Nun blickt er hoffnungsvoll auf die nächste Sprintetappe am Freitag nach Pau.