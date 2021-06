Große Enttäuschung beim Bora-hansgrohe-Profi Pascal Ackermann: Der 27 Jahre alte Pfälzer aus Minfeld muss seine Hoffnzungen auf seine Tour-Premiere begraben. „Es war in diesem Jahr definitiv keine einfache Entscheidung und ein langes Hin und Her. Emanuel Buchmann war erst seit letzter Woche eine echte Option und wir haben auch lange überlegt, mit zwei Sprintern, also Peter Sagan und Pascal Ackermann anzutreten. Am Ende haben wir uns gegen Pascal entschieden, denn wir denken, dass er im Moment einfach nicht in der Form ist, eine erfolgreiche Tour-Premiere zu geben“, begründete Teamchef Ralph Denk die Entscheidung. Bis zuletzt hatte Ackermann an seiner Tour-Form gearbeitet und hatte vor allem auf das Versprechens Denks gesetzt, die Tour fahren zu dürfen, solange er bei Bora-hansgrohe ist. Ackermanns Vertrag läuft in diesem Jahr aus.