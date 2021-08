Pascal Ackermann aus Minfeld hat die erste Etappe der Deutschland-Tour in Schwerin gewonnen. Der 27 Jahre alte Radprofi vom Team Bora-hansgrohe hat nach 191 Kilometern den Massensprint vor dem Deutschen Phil Bauhaus und Marco Haller aus Österreich geholt und geht damit im Roten Trikot des Gesamtführenden auf die zweite Etappe von Sangerhausen nach Ilmenau. Ackermann fuhr die letzten 300 Meter von vorne, war von Rüdiger Selig in eine Topposition gebracht worden. „Ich bin in einer Superform. Klar, ich habe im Finale früh angetreten, aber bei dem Rückenwind ging es ja gut aus. Für uns ist für eine wichtige Rundfahrt, schaun mer mal, wie es weiter geht“, sagte Ackermann.