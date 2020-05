Der 1. Mai bleibt ein „Tag der Arbeit“ für die Radsportler in Deutschland – und für Pascal Ackermann (26). Seinen Vorjahressieg an der Alten Oper in Frankfurt/Main wird Deutschlands bester Radsprinter am Freitag zwar nicht wiederholen können, weil der Klassiker „Eschborn - Frankfurt“ ausfällt, sich aber Rennverlauf und Endspurt anschauen und in Erinnerung schwelgen – das wird „Ackes“ auf jeden Fall. Denn der Hessische Rundfunk ist – wie fast immer am 1. Mai – live auf Sendung. Florian Naß und Doppelsieger Fabian Wegmann (2009/10) werden die vierstündige Sendung moderieren. Nur einmal, 2015, fiel das Rennen wegen eines befürchteten Terroranschlags aus. „Es hat sich ein Kamerateam bei mir in Bregenz angesagt. Ich bin bereit für Live-Interviews in mehreren Einschaltungen und für das Rennen“, sagte Ackermann am Mittwoch der RHEINPFALZ. Er und Lokalmatador John Degenkolb (31), der Sieger von 2011, werden das Skoda-Velotour-E-Race auf ihren Heimtrainern mitfahren – wie alle Teilnehmer, die sich anmeldeten. Es wirdvirtuell über 40 Kilometer von Eschborn nach Frankfurt und zurück auf der Trainingsplattform Rouvy gefahren. „Ich denke, dass meine Rolle auf dem Balkon stehen wird“, sagte Ackermann, der in seiner Wahlheimat derzeit viel Grundlagentraining macht. Nur in dieser Woche nicht, da ist Ruhe angesagt, denn es regnet in Vorarlberg.