In Hamburg hat die Polizei in der Nacht zum Samstag unter anderem wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen Partys im Stadtpark der Hansestadt aufgelöst. In dem Park hätten bis zu 4000 Menschen gefeiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte schritten demnach wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen, aber auch wegen lauter Musik und starkem Alkoholgenuss ein.

Bei dem Einsatz seien zum Teil Flaschen geworfen worden, sagte der Sprecher. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Er konnte keine Angaben dazu machen, ob es auch unter den Feiernden im Stadtpark Verletzte gab.