Streit um Partys im Gloria beigelegt?

Weil er in seinem Kulturpalast mehr Party machen möchte, als ihm die Stadt Landau erlaubt, nimmt sich Peter Karl einen Anwalt. Ist ein Vergleich vor dem Stadtrechtsausschuss drin? Oberbürgermeister Dominik Geißler sei „angekäst“, heißt es dort. Warum das?

Weniger Regeln für Solaranlagen

Landau will die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Dächern in der Altstadt erleichtern. Dies hatten SPD und CDU beantragt. Das Ziel soll mit einer geringfügigen Änderung der Altstadtsatzung erreicht werden.

Die ANgst vor dem Sterben nehmen

Erste Hilfe ist den meisten Menschen ein Begriff. Im Gegensatz zum Anliegen, das Überleben zu sichern, geht es bei „Letzte Hilfe“ darum, den Sterbeprozess zu begleiten, Leid zu mindern, um Lebensqualität zu erhalten. Erstmals in der Südpfalz wird dieser Kurs jetzt in Landau angeboten.

Von Hütte zu Hütte wandern

Die Pfälzer Hüttentour gilt als einer der schönsten Wanderwege in Deutschland. Wer die Runde komplett bewältigen möchte, muss fit sein. Als Belohnung gibt es eindrucksvolle Aussichten.

Die gute Nachricht

Schüler im Landkreis Südliche Weinstraße tragen mithilfe von recycelbaren Papierhandtüchern zur Einsparung von CO 2 bei. Dahinter steckt ein System, das 2021 eingeführt wurde.

Ein Krankenwagen für Pferde

In der Südpfalz prägen Pferdehöfe das Bild. Doch was ist, wenn ein Tier erkrankt? Dann hat Jenny Künkel auf der anderen Rheinseite eine Lösung: einen Krankenwagen für Pferde. In der Region ist ihr Spezialtransporter einmalig.

Kahlschlag entlang der Gleise

Eine Leserin ärgert sich über gefällte Bäume entlang der Bahnstrecke von Hagenbach in Richtung Neuburg. Der Weg sei kaum wiederzuerkennen. Das sagt die Bahn.