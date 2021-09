Was haben wir das vermisst: Das Zeltfestival in Mannheim bietet endlich wieder Livemusik-Erlebnisse. Zum Beispiel mit Rea Garvey, Deutschlands Lieblings-Iren, der im August auch in Zweibrücken auf dem Flugplatz aufgetreten war. Nun machte er am Samstagabend in Mannheim Station. Und natürlich Party. Knapp 1500 Menschen tanzten und sangen und hüpften. Alles auf Abstand natürlich. Gut 100 Minuten dauerte das Konzert, bei dem Garvey mit seiner Band nicht nur eigene Songs spielte, sondern auch die anderer Künstler interpretierte. Während des Lockdowns hatte er dies bereits in seinem gestreamten Format „Yellow-Jacket-Session“ gemacht. Nun tourt er damit durch Deutschland.

