Der interne Untersuchungsbericht der britischen Regierung zum Party-Skandal konstatiert ein „Führungsversagen“ in der Downing Street. Es habe falsche Einschätzungen von „verschiedenen Teilen“ der Regierung von Premierminister Boris Johnson hinsichtlich mehrerer Partys während der Corona-Beschränkungen am Amtssitz von Johnson gegeben, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Report der Regierungsbeamtin Sue Gray zur sogenannten Partygate-Affäre. Diese hat Johnson enorm unter Druck gesetzt.

Das von ihr konstatierte „Führungsversagen“ und „falsche Beurteilungen“ der Situation habe es mehrmals „zu verschiedenen Zeiten“ gegeben, stellt Gray in ihrem zwölfseitigen Bericht fest. Sie hatte dafür insgesamt 16 verschiedene Zusammenkünfte überprüft, bei denen es teilweise „exzessiven Alkoholkonsum“ gegeben habe. „Einige der Veranstaltungen hätten von vornherein nicht erlaubt werden dürfen. Bei anderen Veranstaltungen hätte nicht zugelassen werden dürfen, dass sie sich so entwickelten wie sie es taten“, schrieb Gray.