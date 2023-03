Sprit-Lager für den Krisenfall

Seit Ukraine-Krieg und Energiekrise schwebt das Bedrohungsszenario eines Blackout über den Köpfen. Damit Rettungskräfte dafür gerüstet sind, hat der Katastrophenschutz zusätzliche Notfallvorkehrungen getroffen. Dabei spielt das Landauer Tankstellen-Unternehmen Frühmesser eine entscheidende Rolle.

Die gute Nachricht: Kurpark statt Dom

Die Kurstadt darf sich auf eine neue Veranstaltung freuen. Im Mai gastiert der Töpfer- und Künstlermarkt erstmals in Bad Bergzabern. Der Veranstalter bricht dafür seine Zelte in Speyer ab.

Party „Iss gut“ im Rohbau

Sie tun es wieder. Sie feiern wieder Party. Das Team um Bernd Wichmann, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße, stellt eine Rohbau-Fete auf die Beine, die an gute alte Zeiten erinnert.

Alle Hände voll zu tun

Viele verletzte Wildvögel landen in der Obhut von Sandra Manier. Die Rohrbacherin päppelt die Tiere in ihrem Haus auf, damit sie so schnell wie möglich wieder in die Natur zurückkehren können. Die Schwalben haben ein eigenes Zimmer.

„Bahn hat uns ausgetrickst“

Wer bis zu 60 Güterzüge mehr auf die Strecke Wörth/Germersheim schicken will, muss auch an die Anwohner denken. Ein Bürgermeister erinnert daran, wer die Bahnlinie saniert hat.

Feier in Shisha-Bar endet mit Blutbad

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, als sich in einer Shisha-Bar eine Gewaltorgie abspielte. Nach Messerstichen landen zwei Männer im Krankenhaus. Die Angeklagten müssen sich wegen Totschlags verantworten.

In der Kinderbetreuung klafft eine Lücke

Alleinerziehend, zwei Kinder, Vollzeitjob: Eine Mutter aus Hatzenbühl ist auf Kinderbetreuung angewiesen. Im Ort gibt es eine Ganztagsschule. Wenn ihr Sohn eingeschult wird, steht sie trotzdem vor einem Problem.