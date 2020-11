Mit einem Hilfsfonds in Höhe von 200.000 Euro unterstützt Rheinland-Pfalz das Partnerland Ruanda in der Corona-Krise. Das sagten gestern Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Richard Auernheimer, in Mainz.

Wirtschaftliche Folgen treffen das Land hart

In einer Telefonkonferenz schilderte die Leiterin des Partnerschaftsbüros in Kigali, Katja Gruber, dass Ruanda mit streng kontrollierten Ausgangssperren die Anzahl der Corona-Infektionen niedrig gehalten hat. Außerdem seien Schulen für ein halbes Jahr geschlossen worden. Von den fast 13 Millionen Einwohnern hätten sich 5500 Menschen infiziert, 46 seien im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die wirtschaftlichen Folgen hätten die Menschen aber hart getroffen. Beispielsweise hätten die Lehrer in den privaten beruflichen Ausbildungszentren kein Einkommen mehr gehabt. Aus dem Notfonds habe der Partnerschaftsverein geholfen. Geld sei auch geflossen, um Schulen mit Waschbecken auszustatten.