Ein Angebot, das eigentlich gerade in Zeiten stark gestiegener Spritpreise sehr interessant ist, verschwindet in wenigen Tagen. Nur noch bis zum 31. März ist eine ermäßigte Partner-Bahncard erhältlich.

Allerdings gibt es relativ großzügige Übergangszeiten, die ein Grund sein können, sich schnell noch eine Partner-Bahncard zuzulegen. Wer jetzt schon eine Partner-Bahncard hat, bekommt sie bei Auslaufen (wenn er sie nicht selbst kündigt) noch einmal um ein Jahr verlängert. Das Gleiche gilt für alle, die noch bis zum 31. März eine Partner-Bahncard kaufen. Der späteste erste Geltungstag, der möglich ist, ist der 31. März 2022. Damit lässt sich noch bis zum 30. März 2024 eine ermäßigte Partner-Bahncard nutzen. Die beiden Partner können ihre jeweiligen Bahncards auch unabhängig voneinander verwenden, also nicht nur bei gemeinsamen Reisen.

Besonders schmerzlich ist die Abschaffung des Angebots für zwei Partner, die beide eine Bahncard 50 haben. Die Partnerkarte kostet nämlich mit 117 Euro in der zweiten Klasse nur die Hälfte des regulären Bahncard-Preises von 234 Euro. Für den Partner verdoppelt sich also künftig der Preis für die Bahncard 50. Bei der Bahncard 25 ist der Wegfall der ermäßigten Partnerkarte nicht so gravierend, weil der Preisunterschied deutlich geringer ist.

