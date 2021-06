Auch am Himmel über Deutschland ist heute gegen Mittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer diese selbst beobachten möchte, benötigt eine spezielle Schutzbrille. Die Sonnenfinsternis beginnt im Nordosten Kanadas, zieht über das nördliche Polarmeer, streift die Nordwestecke Grönlands, geht über den Nordpol der Erde und endet im Nordosten Sibiriens. In Deutschland werden nur wenige Prozent der Sonnenscheibe vom Neumond bedeckt, wobei der Bedeckungsgrad von Nord nach Süd abnimmt. In Kiel werden gegen Mittag knapp 19 Prozent der Sonne bedeckt, in München gut sechs Prozent.