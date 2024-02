Das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen am Sonntag in einer Woche gegen die SG Flensburg-Handewitt ist mit 13.200 Zuschauern ausverkauft. Das teilte am Freitag Löwen-Sprecher Rüdiger Ofenloch mit. Für das Spiel am Sonntag beim TBV Lemgo ist Olle Forsell Schefvert wegen einer Knieverletzung fraglich.