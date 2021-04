Beim AfD-Parteitag in Dresden hat am Samstag eine deutliche Mehrheit der Delegierten für den Austritt Deutschlands aus der EU gestimmt. In dem entsprechenden Antrag heißt es, die „grundlegenden Reformansätze “ der AfD für die EU ließen sich nicht verwirklichen. Deshalb werde ein „Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union“ für notwendig gehalten. Stattdessen solle eine neue europäische „Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“ gegründet werden.

Vor der Abstimmung hatten der AfD-Vorsitzende und Europaabgeordnete Jörg Meuthen und der Ehrenvorsitzende der Partei, Alexander Gauland, eindringlich vor einem Ja ihrer Partei zu einem „Dexit“ gewarnt. Gauland sagte, auch angesichts der deutschen Geschichte könne ein Austritt der Bundesrepublik aus der EU, ohne zugleich eine Alternative aufzuzeigen, in anderen europäischen Ländern Befürchtungen vor einem deutschen Sonderweg wecken.