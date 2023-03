Nino Haase (39, parteilos) ist neuer Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz. Die Stichwahl am Sonntag gewann er mit 63,6 Prozent der Stimmen deutlich vor Christian Viering (Grüne). Für den 38-Jährigen votierten 36,4 Prozent. Haase ist nicht nur der erste parteilose Oberbürgermeister in Mainz, er ist der erste seit 1949, der nicht von der SPD gestellt wird. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber, Michael Ebling (SPD) im Oktober Nachfolger des zurückgetretenen Innenministers Roger Lewentz (SPD) im Kabinett von Ministerpräsidentin Malu Dreyer wurde. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,1 Prozent. Beim ersten Wahlgang drei Wochen zuvor waren 49,2 Prozent zur Wahl gegangen. Haase verzichtete auf Siegesgesten. Er sagte eine neue politische Kultur zu, in der „ehrlich kommuniziert“ werde. Er wolle mit allen Parteien sprechen. Im Stadtrat arbeiten Grüne, SPD und FDP in einer Koalition zusammen.