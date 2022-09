In Italien haben die Parlamentswahlen begonnen. Am Sonntagmorgen um 7.00 Uhr öffneten die Wahllokale in dem Mittelmeerland, bis 23.00 Uhr kann über die Zusammensetzung des neuen Parlaments abgestimmt werden. Gut 51,5 Millionen Italienerinnen und Italiener sind zur Wahl aufgerufen.

Große Favoriten auf den Sieg sind die Rechtsparteien. Laut Umfragen könnten sie klar die absolute Mehrheit der Sitze in den beiden Kammern Senat und Abgeordnetenhaus erreichen. Giorgia Meloni von der extrem rechten Partei Fratelli d'Italia hat gute Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden. „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben“, twitterte sie am Sonntagmorgen.