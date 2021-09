Das Parlament in Namibia hat die Abstimmung über das Abschlussdokument des Kolonialdialogs mit Deutschland erneut verschoben. Wie die Deutsche Welle berichtet, kam es bei der Debatte am Dienstagabend zu tumultartigen Szenen. Am frühen Abend seien die weitere Aussprache und die Abstimmung darüber vertagt worden.

Ende Mai hatten sich Deutschland und Namibia im Grundsatz auf eine „Gemeinsame Erklärung“ verständigt. Namibia war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Geschehnisse zwischen 1904 und 1908, als deutsche Truppen unter Lothar von Trotha (1848-1920) Zehntausende Herero und Nama töteten.

„Die Bundesregierung erkennt an, dass die in Phasen des Kolonialkrieges verübten abscheulichen Gräueltaten in Ereignissen gipfelten, die aus heutiger Perspektive als Völkermord bezeichnet würden“, heißt es in der von Ngavirue und dem deutschen Verhandlungsführer Ruprecht Polenz paraphierten Erklärung. In den kommenden 30 Jahren sollen demnach rund 1,1 Milliarden Euro in Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte in Namibia fließen. Heute leben noch rund 200.000 Herero und Nama in dem südafrikanischen Land. Die Zustimmung des Parlaments ist erforderlich, damit die Außenminister beider Länder die Erklärung unterzeichnen können.