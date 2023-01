Weiterer Prozess gegen Andreas S. wegen Wilderei beginnt

Die RHEINPFALZ hatte den Fall im Februar 2022 exklusiv recherchiert, was zur Wiederaufnahme der Ermittlungen führte und letztlich zur Anklage. Zum Artikel

Ludwigshafen: Spardebatte - Draußen Demo, drinnen Drama

Sie dauerte gerade mal 105 Minuten und hatte nur einen Tagesordnungspunkt: Dennoch war die Stadtratssitzung am Montag eine durchaus denkwürdige. Vor dem Pfalzbau formierte sich Protest gegen die Sparvorschläge der Verwaltungsspitze. Drinnen rechnete die Oberbürgermeisterin mit der Finanzpolitik der letzten 30 Jahre ab. Zum Artikel