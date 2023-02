Schwäbische Lösung in Landau gefordert

Kann Landau seine Parkprobleme mit Bewohnerparkausweisen lösen? Die Stadt dementiert es seit Jahren, die Bürgerinitiative Alte Südstadt sagt das Gegenteil. Sie beruft sich auf ein prominentes Vorbild.

Camping steht hoch im Kurs

Gerade nach der Zeit des Lockdowns steht Camping hoch im Kurs. Doch es gibt viele Unklarheiten rund um Wohnwagen und Wohnmobil. Der Camping-Club Südpfalz will Abhilfe schaffen, wie Vorstand Norbert Piwecki erzählt.

Die gute Nachricht

Ganter Heinrich saß ganz schön in der Klemme. Er war auf dem Hilschweiher in Edenkoben festgefroren. Zum Glück war die Feuerwehr zur Stelle und rettete das stattliche Tier aus seiner misslichen Lage.

Landau bietet Grundstücke an

Die Stadt bietet knapp drei Dutzend Baugrundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser in Godramstein und Mörzheim an. Wer eines haben will, muss Punkte sammeln und eine Solaranlage einplanen.

Bellheim ist jetzt filmreif

Wenn nächstes Jahr das 1250. Ortsjubiläum gefeiert wird, soll auch die Dorfgeschichte lebendig werden – und anschaulich. Dazu soll ein Film gedreht werden. Wer mitmachen will, es werden noch Darsteller gesucht.

Die Geschichten hinter den Toten

1999 hat die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet schon einmal gebebt. Erinnerungen an den damaligen Aufenthalt im türkischen Erdbebengebiet werden wieder lebendig.