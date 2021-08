„Beim Bauen in der zweiten Reihe in Lingenfeld kommt es immer wieder zu Problemen hinsichtlich der eh schon sehr angespannten Parkplatzsituation“, begründete Sebastian Ungeheuer den SPD-Antrag auf Erlass einer Stellplatzsatzung, die mindestens zwei statt wie bisher 1,5 Pkw-Stellplätze pro Wohneinheit vorsieht. „Ich warne davor, noch mehr Auflagen beim Wohnen zu machen“, sagte Thomas Wurm (Grüne). Das Wohnen an sich und die Bereitstellung von Parkplätzen sei bereits teuer genug und man solle nicht noch mehr Flächen versiegeln. „Die Satzung hat mit Versiegelung nichts zu tun“, entgegnete Nicole Menke-Ratz (Grüne). Nun soll sich der Bauausschuss mit dem Thema beschäftigen.