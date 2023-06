Gibt es in Landau genug Parkplätze?

Mit ihrer Untersuchung zur Auslastung der innerstädtischen Parkplätze ist die Stadt in die Offensive gegangen. Aber nicht alle wollen der Deutung der Verwaltung folgen. Die Debatte geht weiter – auch unter Händlern in der Stadt.

Unternehmer protestieren gegen A65-Sperrung

Nicht nur den Landauer Bürgern geht die Sperrung der A65-Auffahrt Zentrum auf den Keks, sondern auch den Firmen. Klar: Umwege bedeuten Kosten. Seit einem Dreivierteljahr tut sich an der Baustelle nichts. Nun machen die Unternehmer Druck.

Weiter Ärger wegen Schwarzbauten

Seit auch Grundstücksbesitzer in den nördlichen Außenbezirken von Ramberg Post von der Kreisverwaltung bekommen haben, hat der Streit um die Schwarzbauten wieder an Fahrt aufgenommen. Auch im Gemeinderat rumort es. Ein Mitglied bezichtigt Ortschef Jürgen Munz der Unehrlichkeit.

Der Hospizbewohner und der Höhepunkt

Wer im Hospiz ist, dessen Leben ist auf die Zielgerade eingebogen. Dass man auch dann noch Höhepunkte erleben kann, beweist Jürgen Paul. Er konnte beim Landauer Firmenlauf dabei sein.

Keine Zukunft für Geranien Endisch

In dritter Generation produzierte der Familienbetrieb Geranien Endisch in Hagenbach Blumen und andere Pflanzen. Angesichts vieler Krisen musste der Betrieb Insolvenz anmelden. Alle Mitarbeiter sind gekündigt, trotzdem geht es für viele in der Landwirtschaft weiter.

Mehr als nur ein Fitnessstudio

Xhelal Berisha ist froh, dass er vor wenigen Wochen sein Fitnessstudio „Move Finest-Fitness“ in seiner Heimatgemeinde Jockgrim eröffnen konnte. Zum einen, weil er sich damit einen Herzenswunsch erfüllt hat und wieder mit einem Studio präsent ist. Zum anderen, weil es unerwartete Probleme gab.