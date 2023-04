50 Jahre Wild- und Wanderpark

Seit einem halben Jahrhundert ist der Wild- und Wanderpark in Silz ein Besuchermagnet im Pfälzerwald. Am Sonntag wird das Jubiläum groß gefeiert. Aber was sind eigentlich „Spendenhirsche“?

Wie ein Phantom für Wirbel in der Politik sorgt

Die Journalistin Caroline Neumann sorgt mit ihren Artikeln für Diskussionen in der Lokalpolitik. Sogar der CDU-Vorsitzende reagiert auf einen Beitrag. Doch gibt es Neumann wirklich?

Unverhoffte Verlängerung für Freizeitcenter

Dirk Fibitz und sein Team vom Freizeitcenter hatten sich darauf eingestellt, im Laufe des Jahres das Feld zu räumen. Die Anlage soll für Wohn- und Geschäftshäuser weichen. Für den Pächter geht es aber in die Verlängerung – mit offenem Ende.

Die gute Nachricht

Im Dezember 2020 stand die große Frage im Raum: Umbau oder Neubau? Entschieden hat man sich in Heuchelheim-Klingen für den Umbau der bestehenden Kita Pusteblume. Nach monatelangen Einschränkungen können die Kinder und Erzieherinnen nun die neuen Räume beziehen.

Menschen wussten von Missbrauch

Der Skandal um einen Priester, der in den 1970er- und 80er-Jahren Jugendliche sexuell missbraucht hat, zieht weitere Kreise. Hinweise auf Übergriffe gab es offenbar schon sehr früh.