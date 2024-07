Ein geparkter Lkw mit Heizöl ist am Samstagmorgen in Ilbesheim gegen eine Hauswand gerollt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Fahrer sein Fahrzeug an einem abschüssigen Standort, um Heizöl anzuliefern. Nachdem er das Führerhaus verlassen hat, rollte der Lkw los. Dabei ist dieser nach Angaben der Polizei mit einem nahe gelegenen Anbau des Haupthauses kollidiert. Der 36-jährige Fahrer wurde zwischen Hauswand und Lkw eingeklemmt. Der Fahrer sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Anbau ist laut der Polizei nach der Kollision eingestürzt. Es entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Es werde nun untersucht, ob ein technischer Defekt die Ursache für den Unfall gewesen sein könnte.