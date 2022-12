Das Parken in Ludwigshafen wird teurer. Dadurch sollen Autofahrer dazu gebracht werden, ihre Fahrzeuge in Parkhäusern abzustellen. Zudem sollen Bewohner der Innenstadt leichter Parkplätze für ihren Wagen finden.

Die Gebühr beträgt künftig in den mit Parkautomaten bewirtschafteten Bereichen im Stadtgebiet je angefangene 20 Minuten 50 Cent, was einem Stundensatz von 1,50 Euro entspricht. Außerdem wird ein Innenstadtbereich definiert. Hier wird die Parkgebühr auf einen Euro je angefangene 20 Minuten erhöht, was einem Stundensatz von drei Euro entspricht. Zum Vergleich: Bisher lag der Stundensatz je nach Zone zwischen 75 Cent und 1,50 Euro. Zum Artikel