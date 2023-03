Anwohner, die an den Festwochenenden arbeiten müssen, Besuch bekommen oder Einkäufe nach Hause bringen möchten, haben es nicht leicht. Denn der Ortskern, wo sich die Veranstaltung abspielt, ist jeweils freitags (24. und 31. März) ab zwischen 13 und 14 Uhr gesperrt, an den beiden Wochenenden zwischen 10 und 11 Uhr. Geöffnet wird laut Fabian Fuchs von der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH wieder zwischen 19 und 20 Uhr. Es komme dabei darauf an, wie viel im Veranstaltungsbereich noch los sei.

Informationen dazu, wo genau gesperrt ist, wo die Anwohner stattdessen parken dürfen und wie man als Besucher zum Fest kommt, finden Sie in unserem ausführlichen Artikel – inklusive interaktiver Karte. Zum Artikel.