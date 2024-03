Auf dem Bürgersteig zu parken, ist offiziell verboten. Dennoch wird es in vielen Städten und Kommunen häufig toleriert, wenn Autos auf dem Bürgersteig abgestellt werden. Das könnte jedoch bald ein Ende haben. In Teilen der Südpdfalz wird nun darüber diskutiert, das Gehwegparken künftig stärker zu ahnden. Wird das auch in anderen Städten und Gemeinden der Pfalz kommen? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt und festgestellt: Die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Während die einen sagen, dass sie Gehwegparken weiterhin dulden, weil sonst rund die Hälfte der Parkplätze wegfallen würde, versichern die anderen, dass sie bereits genug kontrollieren. Mehr zum Thema lesen Sie hier.