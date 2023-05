Zündler haben am Sonntagnachmittag in Limburgerhof im Bereich der Neuhofener Straße sowie in der Waldgasse ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei wurde zunächst eine brennende Parkbank im hinteren Bereich der Rudolf-Wihr-Schule gemeldet. Etwa zur gleichen Zeit brannte auch ein Baumstumpf im Bereich eines Feldwegs in der Waldgasse. Bei beiden Bränden entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.