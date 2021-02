Angesichts der Ausbreitung hoch ansteckender Coronavirus-Varianten in Frankreich hat Paris die Bundesregierung vor einer Schließung der gemeinsamen Grenze gewarnt. Der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune sagte am Montag im Radiosender France Inter, er wolle mit den Ministerpräsidenten des Saarlands, von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beraten, „damit es keine bösen Überraschungen gibt“. Für Grenzpendler und den Güterverkehr müssten die Grenzen offen bleiben, forderte Beaune. In dem an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzenden Verwaltungsbezirk Moselle waren in den vergangenen Tagen mehr als 300 Infektionen mit der mit der südafrikanischen Variante des Coronavirus nachgewiesen worden.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schloss verschärfte Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg nicht aus. Hans betonte zugleich, dass Berufspendler ungeachtet möglicher verschärfter Kontrollen weiterhin zur Arbeit fahren können. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont, Grenzkontrollen oder Schließungen nach Möglichkeit vermeiden zu wollen.