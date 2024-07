Am Freitag nächster Woche beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Bis zum Ende der sportlichen Großveranstaltung am 11. August erwartet Frankreichs Hauptstadt 15 Millionen Besucher. RHEINPFALZ-Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer gibt Gästen Tipps abseits der (Olympia)Touristenpfade: Wo kann man gut französisch essen gehen? Wer backt die besten Croissants der Stadt? Wo amüsiere ich mich am besten mit Kindern? Schließlich bietet sich ja gerade aus der Pfalz ein Kurztrip in die Stadt der Liebe an.