Ein 59-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht hat am Samstagvormittag versucht, in der Filiale eines Drogeriemarkts in Neustadt Kosmetikartikel zu stehlen. Wie die Polizei am Montag meldete, steckte er eine Flasche Parfüm im Wert von rund 75 Euro unter sein Hemd und bezahlte die Ware nicht. Allerdings wurde er dabei beobachtet und von dem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den 59-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.