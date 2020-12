Am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr sind in einem großen Drogeriemarkt in der Pirmasenser Fußgängerzone 19 Parfümflakons im Wert von insgesamt 1500 Euro von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Laut Polizei handelte es sich bei dem Täter um einen jungen, schlanken Mann mit schwarzem Mund-Nasenschutz aus Stoff. Er hatte dunkle, seitlich sehr kurze Haare mit Seitenscheitel, trug Bluejeans und eine dunkelblaue Kapuzenjacke. Die Kapuze ist weiß umrandet. Er hatte einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.