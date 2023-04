Zum Abschluss seines dreitägigen Besuchs in Ungarn hat Papst Franziskus das Land zu mehr Offenheit gegenüber Migranten aufgerufen. Bei einer Freiluftmesse vor zehntausenden Gläubigen in Budapest beklagte Franziskus am Sonntag „verschlossene Türen“ des Egoismus und der Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, die „fremd oder anders sind, gegenüber Migranten und Armen“. Der 86-Jährige richtete seine mahnenden Worte auch an diejenigen „mit politischer und sozialer Verantwortung“.

Die Migration war eines der zentralen Themen des Papst-Besuches in dem osteuropäischen EU-Land, dessen Ministerpräsident Viktor Orban seit seinem Amtsantritt 2010 eine strikte Politik der Abschottung vertritt. Während der Reise hatte Franziskus auch Geflüchtete aus der Ukraine getroffen und Ungarn für deren Aufnahme gedankt.

Aktivisten beklagen allerdings, dass es in Ungarn kaum Unterstützung für Flüchtlinge gebe und Orbans Nähe zum russischen Staatschef Wladimir Putin die Menschen aus der Ukraine befremde.

Bei der Messe vor 50.000 Menschen auf dem Platz vor dem ungarischen Parlament rief Franziskus die Gläubigen zu mehr Offenheit und Geschwisterlichkeit auf. „Seid offene Türen“, bat der Papst.