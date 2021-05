Der Vatikan hat Pläne für eine mögliche Teilnahme von Papst Franziskus an der UN-Klimakonferenz COP 26 in Glasgow bestätigt.

Wie Kurienkardinal Peter Turkson am Dienstag mitteilte, liegt bereits eine entsprechende Einladung für das Kirchenoberhaupt vor. Über eine Annahme sei allerdings noch nicht endgültig entschieden worden.

Turkson sagte, es gebe Überlegungen, den Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. in die Planungen miteinzubeziehen. Denkbar sei ein gemeinsamer Auftritt der beiden Kirchenoberhäupter im November in Glasgow. Bartholomaios wird wegen seiner zahlreichen Umweltschutz-Initiativen oft als „grüner Patriarch“ bezeichnet.

Bereits vor einigen Tagen hatte der US-Sonderbeauftragte für Klimafragen, John Kerry, eine persönliche Teilnahme des Papstes am Klimagipfel angeregt. Er gehe davon aus, dass es dazu kommen werde, so Kerry am Rande einer Privataudienz bei Franziskus. Der Papst sei „eine der großen Stimmen der Vernunft und eine zwingende moralische Autorität in der Klimakrise“.