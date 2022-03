Mit einem eindringlichen Appell hat Papst Franziskus erneut ein sofortiges Ende der Waffengewalt in der Ukraine gefordert. „In Gottes Namen bitte ich euch: Beendet dieses Massaker!“, sagte er am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. In der vergangenen Woche sei Mariupol eine „Märtyrerstadt dieses entsetzlichen Krieges“ geworden, der die Ukraine verwüste.

Für die „Barbareien, die Kinder, Unschuldge und unbewaffnete Zivilisten tötet“ gebe es keinerlei strategische Gründe, so der Papst weiter. Am vergangenen Mittwoch war ein bei einem russischen Angriff auf Mariupol ein Kinder- und Entbindungskrankenhaus, weit von jedem militärischen Ziel entfernt, getroffen worden.

Die Mainzer Religionswissenschaftlerin Alena Alshanskaya gibt auch der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau eine gewisse Schuld an der Entwicklung. Sie unterstreiche immer wieder die Andersartigkeit der russischen Welt und ihrer Werte im Unterschied zum „dekadenten Westen“. Und militärische Einsätze – ob im Donbass oder in Syrien – sowie die Krim-Annexion würden mit einer metaphysischen Dimension gerechtfertigt und zu einem „heiligen Kampf“ stilisiert. Den Moskauer Patriarch Kyrill I. sieht sie in großer Abhängigkeit zum russischen Staat. „Der Grad seiner Unterwerfung und Unfreiheit ist natürlich in der heutigen Situation besonders schockierend, zeigt aber seine riesige Angst vor dem Machthaber Putin.“

