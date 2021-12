Papst Franziskus wünscht sich mehr Stille in der Hektik des Alltags. „Die Tiefe des Herzens wächst durch das Schweigen – Schweigen, das Raum lässt für Weisheit, für das Nachdenken und für den Heiligen Geist“ , sagte der 84-Jährige am Mittwoch bei der Generalaudienz im Vatikan. Es sei besonders wichtig in einer Zeit über das Schweigen nachzudenken, in der ständig das Handy gezückt sei, Radio oder Fernseher liefen, und viel geredet werde. „Oft tun wir eine Arbeit, und kaum sind wir fertig, greifen wir zum Handy. Ständig sind wir auf Draht; und das ist nicht hilfreich. Das lässt uns in die Oberflächlichkeit abrutschen“, warnte Franziskus. Denn das Reden habe auch seine Tücken. Worte könnten zu Schmeicheleien, Prahlerei, Lügen, Verleumdungen und übler Nachrede werden. Daher sei es bisweilen gut, sich auf die Zunge zu beißen, statt etwas Dummes zu sagen.

Der Pontifex verwies dabei auf Marias Mann Josef. Er schweige und sein Schweigen sei kein „Stummsein“, sondern „ein Schweigen voller Zuhören, ein fleißiges Schweigen und ein Schweigen der großen Innerlichkeit“. Dabei erkennt Franziskus an, dass das Schweigen durchaus nicht einfach sei: „Die Stille macht uns ein bisschen Angst, weil sie uns auffordert, in uns zu gehen und uns der Wahrheit unseres Lebens zu stellen.“ Aber letztlich tue die Stille jedem gut.